Помогите пожалуйста составить 1 предложенин со словом перепалка и 1 предложение с?? словом перепелка

Русский язык
Помогите пожалуйста составить 1 предложенин со словом перепалка и 1 предложение с?? словом перепелка
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Гость:
На футбольном полис началась перепалка судья её остановил
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