Помогите 4 и 5 !!!!!!
География
Помогите 4 и 5 !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) 11*1,609 = 17,699 км 5) 1) Экспедиция длилась 2 года 11 месяцев 17 дней = 730 + 330 + 17 = 1077 дней 2) 1077 * 24 = 25848 часов = 1550880 минут 3) 1550880 разделить на 108 = в 14360 раз
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