Помогите!9,10пажалуйста

Окружающий мир
Помогите!9,10пажалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. 1 и 2. 10.Барщина - работа крестьянина в хозяйстве феодала . Оброк - продукты и вещи , которые крестьянин должен отдавать феодалу за работу на его земле . 
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