Помогите!!!Алгебра 8класс!!!
Математика
Помогите!!!Алгебра 8класс!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) х(6-5х)=0 х=0 и 6-5х=0 х= 65 х= 1, 2
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