Помогите!!!Алгебра 8класс!!!

Математика
Помогите!!!Алгебра 8класс!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х(6-5х)=0 х=0   и 6-5х=0                х= 65                    х= 1, 2
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