Помогите осталось 2 часа решить номера 9и10

Математика
Помогите осталось 2 часа решить номера 9и10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Р решение  двойного неравенства -8 меньше или равно-3у мерьше или равно 28
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