В чём проявилось развитие демократии при Перикле? Как вы считаете, остракизм - эт?? плохо или хорошо? Срочно!
История
В чём проявилось развитие демократии при Перикле? Как вы считаете, остракизм - эт?? плохо или хорошо? Срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Остракизм — это неприятие или игнорирование человека окружающими. Он лишает человека возможности реализовать свою потребность в аффилиации (принадлежности) . Остракизм играет роль средства регулирования социального поведения, взаимоотношений с людьми. Люди реагируют на остракизм плохим настроением, нервозностью, попытками восстановить отношения или окончательным разрывом. Не разговаривать с человеком — значит проявлять по отношению к нему «эмоциональную жестокость» и пускать в ход «самое ужасное оружие» — таково мнение людей, подвергавшихся остракизму. Даже игнорирование незнакомыми людьми вызывает негативные переживания. Перикл помогал гражданам, он вводил разные законы в пользу населения и его удобства.
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