За 30 метров ткани двух сортов ценой по 0.53 рублей и 0,65 рублей за метр заплатили 17,34 рублей .сколько было куплено метров ткани того и другого сорта ?
Математика
За 30 метров ткани двух сортов ценой по 0.53 рублей и 0,65 рублей за метр заплатили 17,34 рублей .сколько было куплено метров ткани того и другого сорта ?
Ответ(ы):
Гость:
Первая ткань - х метров, вторая - у метров. Теперь решаем второе уравнение, выразив х через у из первого уравнения. 0,53*(30-у)+0,65y=17.34 15,9-0,53у+0,65y=17.34 0,12у=1,44 у=12 метров второй ткани купили х=30-у=30-12=18 метров первой ткани купили.
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