За 30 метров ткани двух сортов ценой по 0.53 рублей и 0,65 рублей за метр заплатили 17,34 рублей .сколько было куплено метров ткани того и другого сорта ?

Математика

За 30 метров ткани двух сортов ценой по 0.53 рублей и 0,65 рублей за метр заплатили 17,34 рублей .сколько было куплено метров ткани того и другого сорта ?

Автор: Гость