Найдите разность и одиннадцатые член арифметической прогрессии 3; 7; 11; 15
Алгебра
Найдите разность и одиннадцатые член арифметической прогрессии 3; 7; 11; 15
Ответ(ы):
Гость:
Разность арифмет прогрессии (d), d=7-3=4; 11-7=4; 15-11=4, d=4 a11=a1+10d=3+10*4=43
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