Помогите !!! баловАть или бАловать облЕгчить или облегчИть на какой слог ударен??е??
Русский язык
Помогите !!! баловАть или бАловать облЕгчить или облегчИть на какой слог ударен??е??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БаловАть облегчИть просто ведь
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