Помогите !!! баловАть или бАловать облЕгчить или облегчИть на какой слог ударен??е??

Русский язык
Помогите !!! баловАть или бАловать облЕгчить или облегчИть на какой слог ударен??е??
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Автор: Гость
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Гость:
БаловАть облегчИть просто ведь
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