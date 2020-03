Помогите, пожалуйста! Do/sit/take - надо составить с каждым из этих слов по три предлож??ния в наст., буд. и прош. времени, чтобы везде присутствовало слово "exam". Например: Tomorrow I will take the exam. и тэ дэ.

Гость: Гость:

1) I do my exam - Я делаю свой егзамен 2) She made her exam - Она сделала свой егзамен 3) He is going to do his exam - Он собирается делать свой егзамен Сорри, но я не знаю, как сдесь придумать с sit - это сидеть 4) I take my exam - Я возму свой егзамен 5) She took her exam - Она возьмёт свой егзамен 6) He will take his exam - Он возьмёт свой егзамен Учусь в 7 классе, думаю, что этот вариант правильный