Помогите!!! бревно длиной 10м нужно распилить на 10равных частей. чтобы отпилить одн?? часть требуется 1 мин. сколько времени уйдет на всю работу?

Математика

Помогите!!! бревно длиной 10м нужно распилить на 10равных частей. чтобы отпилить одн?? часть требуется 1 мин. сколько времени уйдет на всю работу?

Автор: Гость