Помогите!!! бревно длиной 10м нужно распилить на 10равных частей. чтобы отпилить одн?? часть требуется 1 мин. сколько времени уйдет на всю работу?

Математика
Помогите!!! бревно длиной 10м нужно распилить на 10равных частей. чтобы отпилить одн?? часть требуется 1 мин. сколько времени уйдет на всю работу?
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Гость:
9 минут надобно думаю
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