Сколько это граммов 7/20 кг =
Математика
Сколько это граммов 7/20 кг =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/20 кг = 7000/20000 грамм
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