Составить предложения со словом произведение
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Составить предложения со словом произведение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение А.С.Пушкина "Евгений Онегин" - шедевр русской литературы. Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза Джоконда" - произведение искусства.
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