Где встречаются эти растения: 1)секвоя 2)эвкалипт 3)пихта кавказкая
Биология
Где встречаются эти растения: 1)секвоя 2)эвкалипт 3)пихта кавказкая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Секвойя встречается на побережье Северной Америки 2)Эвкалипт встречается в Австралии 3)Пихта кавказская в горных лесах западного Кавказа
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