Предложение со словом париж

Русский язык
Предложение со словом париж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Париж очень красивое место
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 163 помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Про яких птахів йдеться у вірші лесі українки 'мамо іде вже зима'
Ответить
Математика
Найдите пожалуйста НОД (225 И 185).
Ответить
Русский язык
Течь это существительно или глагол
Ответить
Биология
Известно, что на корнях душистого горошка поселяются клубеньковые бактерии, спос??бные усваивать атмосферный азот. Какое значение этого процесса дл...
Ответить