Про яких птахів йдеться у вірші лесі українки 'мамо іде вже зима'

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Дуже багато птахів на зиму покидають наш край, летять у вирій в теплі краї. Мати має на увазі маленьких сірих горобців, що чекають весну. До пташок, котрі не бояться зими, можна віднести ворон, синичок, снігурів та інших сміливих пташок. Їм дуже важко під снігом шукати поживу. Тому прилітають ближче до людських осель. Дівчинка може почути веселу пташину пісню.