Найдите пожалуйста НОД (225 И 185).

Математика
Найдите пожалуйста НОД (225 И 185).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОД (225, 185)=5*5=25. 225=3*3*5*5. 185=5*37. 25-ответ. 5-общие множители ( их надо подчеркнуть). Удачи)
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