Помогите заделать номер 2и 3 пожалуйста

Английский язык
Помогите заделать номер 2и 3 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упражнение 2 : 2 - came, 3 - have lived, 4 - met, 5 - have had, 6 - didn`t come, 7 - Have you been, 8 - has broken. упражнение 3 : 2 - last year, 3 - all his life, 4 - for four hours.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какую роль играл Всегреческий союз для Греции и Македонии?
Ответить
Русский язык
Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звук...
Ответить
География
Помогите, пожалуйста, с докладом на тему "Байкал как национальный парк".
Ответить
Математика
Помогите срочно!!! номер 202 и 247 (неч.)
Ответить
Геометрия
Объем пра­виль­ной че­ты­рех­уголь­ной пи­ра­ми­ды SABCD равен 132. Точка E — се­ре­??и­на ребра SB. Най­ди­те объем тре­уголь­ной пи­ра­ми­ды EABC.
Ответить