Помогите заделать номер 2и 3 пожалуйста
Английский язык
Помогите заделать номер 2и 3 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упражнение 2 : 2 - came, 3 - have lived, 4 - met, 5 - have had, 6 - didn`t come, 7 - Have you been, 8 - has broken. упражнение 3 : 2 - last year, 3 - all his life, 4 - for four hours.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звук...