Какую роль играл Всегреческий союз для Греции и Македонии?

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Беотийская война (378—362 года до н. э. ) — военный конфликт в Древней Греции между Беотийским союзом во главе с Фивами и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. В войне также участвовали другие греческие государства, которые были то на стороне Фив, то на стороне Спарты. Причиной войны стало недовольство спартанской гегемонией [1]. В ходе войны фиванцы нанесли спартанцам несколько поражений, среди них знаменитая битва при Левктрах, после которой в Греции установилась фиванская гегемония. Пелопоннесский союз медленно распадался. Последним всплеском войны была битва при Мантинее, в которой погиб фиванский полководец Эпаминонд. Фиванская гегемония закончилась, и война, таким образом, завершилась вничью — проиграли все стороны конфликта.