Объем правильной четырехугольной пирамиды SABCD равен 132. Точка E — сере??ина ребра SB. Найдите объем треугольной пирамиды EABC.
Геометрия
Объем правильной четырехугольной пирамиды SABCD равен 132. Точка E — сере??ина ребра SB. Найдите объем треугольной пирамиды EABC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем пирамиды равен трети произведения площади основания на высоту. Высота - один из множителей в формуле объема пирамиды, уменьшился в два раза, значит, и объем уменьшился в два раза и будет равен 66.
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