Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звуков.6 букв

Русский язык

Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звуков.6 букв

Автор: Гость