Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звуков.6 букв
Русский язык
Муравьишко в чаще дуб тяжелый тащит Эй товарищи-друзья . выручайте муравья! Вопрос:найдите в в которых предложениях слово .в котором 2 слога.6 звуков.6 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзь-я. .............
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