Помогите, пожалуйста, с докладом на тему "Байкал как национальный парк".

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Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, площадь парка более 400 тысяч гектар, он входит в пятерку крупнейших национальных парков и заповедников России. Территория Прибайкальского национального парка идет от западного побережья озераБайкал до пролива Малое Море, включая остров Ольхон. Протяженность береговой линии парка более чем 380 километров, а ширина до 30 километров. Более 300 тысяч гектар, т.е. более 70% парка это леса. На территории Прибайкальского национального парка существует более 500 видов растений и животных, более половины, из которых эндемики. В Прибайкальском национальном парке насчитывается более 70 видов животных, которые занесены в "Красную книгу" Иркутской области, более 70 редких растений. На территории национального парка более 50 географических объектов имеют статус природных памятников. Забайкальский национальный парк Территория Забайкальский национальный парк охватывает Чивыркуйский залив, полуостров Святой нос, архипелаг Ушканьи острова с крупнейшим на озере Байкал лежбищем нерп. Парк создан в 1986 году. Площадь Забайкальского национального парка более 270 тысяч гектар, а более 40% территории парка имеет заповедный режим. На территории парка запрещена любая хозяйственная и рекреационная деятельность. По Забайкальскому национальному парку проложено 5 пеших туристских маршрутов, один из которых маршрут на гору Марково, горную вершину полуострова Святой Нос, где расположена площадка, откуда открывается панорама на Ушканьи острова, Чивыркуйский залив и Баргузинский залив. На озеро Байкал и территорию Забайкальского национального парка приходится более 290 видов животных, 3 вида земноводных и пресмыкающихся. Птиц в Забайкальском национальном парке более 240 видов, среди них такие как сапсан, черный журавль, беркут, черный аист, орлан-белохвост. Тункинский национальный парк Тункинский национальный парк учрежден в 1991 году в административных границах Тункинского района Республики Бурятия. Территория парка занимает Тункинскую долину Республики Бурятия и горные массивы Восточных Саян и хребта Хамар-Дабан. Площадь Тункинского национального парка более миллиона гектар, территория парка хорошо освоена. Большая часть Тункинской долины занята сенокосами и пастбищами. По территории парка проходит автомобильная дорога в Монголию. В Тункинской долине расположены поселки Аршан, Нилова пустынь и Жемчуг, в которых работают одноименные пансионатыи санатории. На территории Тункинского национального парка можно встретить большое количество редких и исчезающих растений: красоднев малый, пион марьин корень, лютик саянский, родиола розовая, облепиха крушиновская. Турфирмы Иркутска и Улан-Удэ организуют туры и поездки по национальным паркам Сибири, озера Байкал, Иркутской области и Республики Бурятия.