Течь это существительно или глагол
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Течь это существительно или глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Течь , задаём вопрос-что делать? следовательно глагол
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