Причины успехов римской армии в завоевании Италии. Назовите пожалуйста 5 причин, спасибо
История
Причины успехов римской армии в завоевании Италии. Назовите пожалуйста 5 причин, спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во-первых, настроение латинских союзников было очень тревожным -- в 343 г. до н.э. их войска готовы были ударить в тыл римлянам, а при таких условиях поход в Самний и Кампанию был чрезвычайно рискованным; во-вторых, полагаться на кампанцев тоже было нельзя -- дальнейшие события показали, что они в любой момент могли изменить Риму.
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