Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!

Математика
Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мука            печёный хлеб   2 кг                  3 кг   100кг                x кг x= 100 * 3 : 2 x= 150 кг = 1,5 ц.   мука          печёный хлеб    2 кг                   3 кг    1000кг               x  x= 1000 * 3 : 2 x= 1500 кг = 1,5 т Ответ : 1,5 ц. и 1,5 т.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение со словом париж
Ответить
Математика
Номер 163 помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Про яких птахів йдеться у вірші лесі українки 'мамо іде вже зима'
Ответить
Математика
Найдите пожалуйста НОД (225 И 185).
Ответить
Русский язык
Течь это существительно или глагол
Ответить