Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!
Математика
Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мука печёный хлеб 2 кг 3 кг 100кг x кг x= 100 * 3 : 2 x= 150 кг = 1,5 ц. мука печёный хлеб 2 кг 3 кг 1000кг x x= 1000 * 3 : 2 x= 1500 кг = 1,5 т Ответ : 1,5 ц. и 1,5 т.
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