Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!

Математика

Из 2кг муки выходит 3кг печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки и из 1 тонны муки? Помогите пожалуйста! Спасибо!!

Автор: Гость