Сторона равностороннего треугольника равна a найдите его площадь
Геометрия
Сторона равностороннего треугольника равна a найдите его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти площадь равностороннего треугольника , нужно квадрат его стороны умножить на корень из трёх и поделить на четыре
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