Составьте небольшой рассказ используя данные фразеологизмы: язык проглотишь, пальчики оближешь, за уши не оттянешь, мухи не обидит, ничего не попишешь, волосы дыбом становятся, ,огда рак на горе свистнет, комар носа не подточит...
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Составьте небольшой рассказ используя данные фразеологизмы: язык проглотишь, пальчики оближешь, за уши не оттянешь, мухи не обидит, ничего не попишешь, волосы дыбом становятся, ,огда рак на горе свистнет, комар носа не подточит, не вытянешь клещами, не вышебешь обухом, зимой снегу не выпросишь. (Можно использовать не все. Но чем больше, тем лучше)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю ездить в деревню. У нас там живёт моя любимая бабуля - мама моего папы. У неё маленький домик и огород. В будке живёт старый пёс, но он и мухи не обидит. Он любит косточки, да так, что за уши не оттащишь. На огороде у бабули чистота такая, что комар носа не подточит. Там она выращивает овощи. А как она их готовит! Язык можно проглотить, пальчики оближешь. По соседству с бабушкиным огородом течёт река. Там такая грязная вода, что волосы дыбом становятся от ужаса. Чтобы полить огород, бабушка просит нас ходить за водой к соседу. Но он такой жадный, что у него зимой снега не выпросишь. Всё обещает бабушке помочь воду прокопать, да это случится, когда рак на горе свиснет. А когда мы у него спрашиваем, где нам воды поближе взять, с него клещами информацию не вытянешь. Видимо, и обухом не перешибёшь (вышебешь - такого слова нет). Ну, вроде все фразеологизмы использовал. )))
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