Составьте небольшой рассказ используя данные фразеологизмы: язык проглотишь, пальчики оближешь, за уши не оттянешь, мухи не обидит, ничего не попишешь, волосы дыбом становятся, ,огда рак на горе свистнет, комар носа не подточит...

Гость: Гость:

Я очень люблю ездить в деревню. У нас там живёт моя любимая бабуля - мама моего папы. У неё маленький домик и огород. В будке живёт старый пёс, но он и мухи не обидит. Он любит косточки, да так, что за уши не оттащишь. На огороде у бабули чистота такая, что комар носа не подточит. Там она выращивает овощи. А как она их готовит! Язык можно проглотить, пальчики оближешь. По соседству с бабушкиным огородом течёт река. Там такая грязная вода, что волосы дыбом становятся от ужаса. Чтобы полить огород, бабушка просит нас ходить за водой к соседу. Но он такой жадный, что у него зимой снега не выпросишь. Всё обещает бабушке помочь воду прокопать, да это случится, когда рак на горе свиснет. А когда мы у него спрашиваем, где нам воды поближе взять, с него клещами информацию не вытянешь. Видимо, и обухом не перешибёшь (вышебешь - такого слова нет). Ну, вроде все фразеологизмы использовал. )))