ПОМОГИТЕ! .Частота вращения барабана современной стиральной машины во время отж??ма хлопчатобумажного белья равна 900 об / мин. Определите линейную скорость и центростремительное ускорение белья, что отжимается, если она распо...
Физика
ПОМОГИТЕ! .Частота вращения барабана современной стиральной машины во время отж??ма хлопчатобумажного белья равна 900 об / мин. Определите линейную скорость и центростремительное ускорение белья, что отжимается, если она располагается на расстоянии 25 см от оси вращения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае все нужные для расчета величины известны и можно приступать собственно к вычислению: 1) 2)
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