ПОМОГИТЕ! .Частота вращения барабана современной стиральной машины во время отж??ма хлопчатобумажного белья равна 900 об / мин. Определите линейную скорость и центростремительное ускорение белья, что отжимается, если она распо...

Физика

ПОМОГИТЕ! .Частота вращения барабана современной стиральной машины во время отж??ма хлопчатобумажного белья равна 900 об / мин. Определите линейную скорость и центростремительное ускорение белья, что отжимается, если она располагается на расстоянии 25 см от оси вращения.

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