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Помогите что можно найти в шахте
География
Помогите что можно найти в шахте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золото , ртуть , ну вот и всё . мало что ещё можно найти .
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