Помогите, что можно написать в проекте:"Можно ли выжить в Африке без ружья"
Информатика
Помогите, что можно написать в проекте:"Можно ли выжить в Африке без ружья"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно написать, что с одной стороны можно. А с другой стороны нет.И обобщить.
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