Выбери признаки, характерезующие воду: 1)Растворитель 2) создает мембранный потенциал 3) участвует в терморегуляции клетки 4) придает клетке упругость 6) входит в состав цитоплазмы клетки 7)обеспечивает раздражительность 8)служ...
Биология
Выбери признаки, характерезующие воду: 1)Растворитель 2) создает мембранный потенциал 3) участвует в терморегуляции клетки 4) придает клетке упругость 6) входит в состав цитоплазмы клетки 7)обеспечивает раздражительность 8)служит источником энергии.
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