Периметр равнобедренной трапеции равен 200, ее средняя линия равна боковой стороне. Найдите боковую сторону трапеции.

Геометрия
Периметр равнобедренной трапеции равен 200, ее средняя линия равна боковой стороне. Найдите боковую сторону трапеции.
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