А( во второй степени) Б плюс 3 А Б Помогите пожалуйста
Математика
А( во второй степени) Б плюс 3 А Б Помогите пожалуйста
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A^2b + 3ab = ab (a + 3) -----------------------------------------------
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