Катер проплыл 120км по реке и вернулся обратно.скорость течения реки 2км/ч,а собственная скорость катера 22км/ч.сколько часов катер проплыл по течению реки.?сколько времени катер затратил на обратный путь?сколько времени катер ...
Математика
Катер проплыл 120км по реке и вернулся обратно.скорость течения реки 2км/ч,а собственная скорость катера 22км/ч.сколько часов катер проплыл по течению реки.?сколько времени катер затратил на обратный путь?сколько времени катер затратил на весь путь-по течению реки и обратно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120км общая скорость по течению = 2+22 = 24км/ч общая скорость против течения = 22-2 = 20 км/ч Время затрачено по течению 120/24 = 5 ч время против теч 120/20 = 6ч суммарно затрачено времени 6+5=11ч
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