Катер проплыл 120км по реке и вернулся обратно.скорость течения реки 2км/ч,а собственная скорость катера 22км/ч.сколько часов катер проплыл по течению реки.?сколько времени катер затратил на обратный путь?сколько времени катер ...

Математика

Катер проплыл 120км по реке и вернулся обратно.скорость течения реки 2км/ч,а собственная скорость катера 22км/ч.сколько часов катер проплыл по течению реки.?сколько времени катер затратил на обратный путь?сколько времени катер затратил на весь путь-по течению реки и обратно?

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