Ребята помогите пожалуйста с химией: Определите вид химической связи в веществах и составьте схему её образования:a) Na3P. б)SF2

Химия

Ребята помогите пожалуйста с химией: Определите вид химической связи в веществах и составьте схему её образования:a) Na3P. б)SF2

Автор: Гость