Проект на тему цифры 5 первый класс
Математика
Проект на тему цифры 5 первый класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цифра 5 это оценка в школе а также пять пальцев на руке и ноге
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