В чем заключается назначение эндоплазматической сети?
Биология
В чем заключается назначение эндоплазматической сети?
Ответ(ы) на вопрос:
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Эндоплазмати́ческийрети́кулум (ЭПР) (лат. reticulum — сеточка), илиэндоплазматическая сеть(ЭПС), — внутриклеточный органоид эукариотической клетки, представляющий собой разветвлённую систему из окружённых мембраной уплощённых полостей, пузырьков и канальцев.
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