Составить слово из слов мука рама диван
Русский язык
Составить слово из слов мука рама диван
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мука-ударение на у пусть будет это скука сидеть на диване тоже круто а мам в это время намыват раму .Примерно это как стих .Ответ анагорамма
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