помогите cos^2 x-sin^2 x= -1

Алгебра
помогите cos^2 x-sin^2 x= -1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos²x-sin²x=- cos2x=-1 2x=π+2πn, n∈Z |:2 x=π/2+πn, n∈Z
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