5 пословиц про Наурыз на каз. языке, или небольшой стих о вене или Наурызе на каз. языке
Қазақ тiлi
5 пословиц про Наурыз на каз. языке, или небольшой стих о вене или Наурызе на каз. языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мақал -мәтелдер. 1.Ақ мол болсын, Қайда барсаң жол болсын ! 2.Наурыз көже қалғанша , Жаман қарын жарылсын ! 3.Ұлыс оң болсын,ақ мол болсын ! 4.Сәуір болмай, тәуір болмас. Наурыз. Наурыз келді еліме Наурыз келді жеріме Байлық, бақыт тілеймін Бүкіл қазақ еліне.
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