5 пословиц про Наурыз на каз. языке, или небольшой стих о вене или Наурызе на каз. языке

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5 пословиц про Наурыз на каз. языке, или небольшой стих о вене или Наурызе на каз. языке

Автор: Гость