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Сравни 7/25м или 30см
Математика
Сравни 7/25м или 30см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 100:25*7=4*7=28см 28см<30см Значит: 7/25м<30см Желаю удачи!!!
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