Помогите пожалуйста нужно срочно до завтра
Математика
Помогите пожалуйста нужно срочно до завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное так: 8) Б 9) Д 10) В 11) Г 12) Б 13) В 14) В 15) Г
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