Сочинение о фильме который вам понравился :)

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Я очень люблю ходить в кино и смотреть различные фильмы. Мои любимые жанры - это комедии и мелодрамы, но также мне нравится фантастика. Я люблю разные фильмы, потому что каждый из них очень интересный и впечатляет меня. Мне нравятся комедии, потому что они заставляют меня смеяться. Вот некоторые из них: «Папе снова 17», «Притворись моей женой» , «Метод Хитча». Это семейные фильмы. Мелодрамы - это грустные фильмы. Такие фильмы влияют на людей. Когда я смотрю их, я обычно плачу. Некоторые из них: «Спеши любить» , «Если только» , «Помни меня» . Но мой любимый фильм – это «Гарри Поттер» . Все части. Я думаю, что это самый лучший фильм и, что все дети и взрослые любят Гарри. Этот фильм имеет множество компьютерной графики и спецэффектов. «Гарри Поттер» - это очень интересный фантастический роман про магов. Но в нем есть и дружба, и любовь. Я могу смотреть «Гарри Поттера» снова и снова. Каждую из 8 частей я смотрю с захватывающим интересом. Этот фильм многому нас учит, я всем советую посмотреть его. Люди любят разные фильмы: вестерны, комедии, триллеры, боевики, мелодрамы. Что касается меня, мой любимый фильм – «Аватар» . Эта история очень меня впечатлила. Это фантастический фильм о другом мире. Он не похож ни на один фильм, который я когда-либо видел. Всемирно известный Джеймс Кэмерон снял эту удивительную сказку. Он работал над ней 10 лет. Главного актера зовут Сэм Уортингтон. Он играет морского пехотинца Джейка Салли. Джейк принимает участие в эксперименте и превращается в существо из другого мира. Действие происходит на планете Пандора. Это прекрасное восхитительное место с замечательной природой и необычными существами Нави. Джейк хочет найти залежи особенных минералов. Он встречает Нейтири (актриса Зои Салдана) , одну из Нави. По-моему, актеры и игра впечатляющие. Я рекомендую этот фильм всем. Это замечательная необычная актуальная история, которая помогает ценить важные вещи в нашей жизни, потому что наш реальный мир злой и жестокий.