Ребят выручайте: Сравнение 2х областей земли: Арктики и Антарктики. План сравн.| О??щие черты|Отличия Климат| ГП| Органический мир| Строение земной коры и рельеф

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Сначала – о сходстве. Арктика и Антарктика – области Земли, расположенные вокруг полюсов, соответственно, Северного и Южного. Сходство в названиях объясняется тем, что в их основе – древнегреческое слово арктос (медведь). Самую северную часть Земли древние греки называли Арктикой, потому что направление на север они определяли по Полярной звезде, находящейся в созвездии Малой Медведицы. Антарктика названа так в противоположность Арктике, приставка анти по-древнегречески означает «против». В обеих областях почти всегда очень холодно, среднегодовая температура не поднимается выше нуля. И в Арктике, и в Антарктиде зимой – полярная ночь, летом – полярный день. На этом сходство и заканчивается. Арктика находится в северном полушарии земли, а Антарктика – в южном, поэтому, когда в первой – зима, во второй – лето. Арктика – покрытый льдом океан в окружении суши, Антарктида – покрытая льдом часть суши (материк), окруженная морями. Территория Антарктики вдвое больше, чем Арктики. В Антарктике водятся пингвины, а в Арктике – белые медведи. Территория (вернее, акватория) Арктики поделена между прилегающими странами, Антарктика считается достоянием всего человечества.