При взаимодействии 64 гр кислорода с углеродом образовался CO2 найдите практически?? выход
Химия
При взаимодействии 64 гр кислорода с углеродом образовался CO2 найдите практически?? выход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ 47 грам СО2 !!!!!!!
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