Хто така Рахіра в повісті О.Кобилянської "Земля"

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У повісті "Земля" Рахіра, на противагу Михайлові й Анні, змальована темними барвами. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації людини. Їхній зв’язок уже сам по собі був гріховним, тому що вони — близькі родичі. Рахіра мала багато спадкових вад — злодійкуватість, жорстокість, нечесність, заздрість — і не цуралася їх. Вона підтримувала всі темні інстинкти в Саві і цим прив’язала його до себе. Сава, не маючи твердого морального підґрунтя, пішов на братовбивство й також занапастив себе.