Хто така Рахіра в повісті О.Кобилянської "Земля"
Українська література
Хто така Рахіра в повісті О.Кобилянської "Земля"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У повісті "Земля" Рахіра, на противагу Михайлові й Анні, змальована темними барвами. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації людини. Їхній зв’язок уже сам по собі був гріховним, тому що вони — близькі родичі. Рахіра мала багато спадкових вад — злодійкуватість, жорстокість, нечесність, заздрість — і не цуралася їх. Вона підтримувала всі темні інстинкти в Саві і цим прив’язала його до себе. Сава, не маючи твердого морального підґрунтя, пішов на братовбивство й також занапастив себе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Памагите пожалуйстр 14 ×6 ,42|_2 , 72|_36, 27× 3 , 37|_2 с остатком, 71|_6 с остаткос,98|_3 с остатком всё в столбик с праверкой зарание спасибо
Математика
Математика
Теплоход за два часа прошел 52,9 км за первый час он прошел на 4,5 км больше чем за вто??ой. Какое растояние прошел за 2 час