Теплоход за два часа прошел 52,9 км за первый час он прошел на 4,5 км больше чем за вто??ой. Какое растояние прошел за 2 час
Математика
Теплоход за два часа прошел 52,9 км за первый час он прошел на 4,5 км больше чем за вто??ой. Какое растояние прошел за 2 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+4,5)+x=52,9 2x+4,5=52,9 2x=48,4 x=24,2(км)за 2-ой час 24,2+4,5=28,7(км)за 1-ый час
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