Теплоход за два часа прошел 52,9 км за первый час он прошел на 4,5 км больше чем за вто??ой. Какое растояние прошел за 2 час

Математика

Теплоход за два часа прошел 52,9 км за первый час он прошел на 4,5 км больше чем за вто??ой. Какое растояние прошел за 2 час

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