Памагите пожалуйстр 14 ×6 ,42|_2 , 72|_36, 27× 3 , 37|_2 с остатком, 71|_6 с остаткос,98|_3 с остатком всё в столбик с праверкой зарание спасибо
Математика
Памагите пожалуйстр 14 ×6 ,42|_2 , 72|_36, 27× 3 , 37|_2 с остатком, 71|_6 с остаткос,98|_3 с остатком всё в столбик с праверкой зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*6=84 41:2=21 72:36=2 27*3=81 37:2=18(5ост.) 71:6=11(8ост.) 98:3=32(6ост.)
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