Памагите пожалуйстр 14 ×6 ,42|_2 , 72|_36, 27× 3 , 37|_2 с остатком, 71|_6 с остаткос,98|_3 с остатком всё в столбик с праверкой зарание спасибо

Математика

Памагите пожалуйстр 14 ×6 ,42|_2 , 72|_36, 27× 3 , 37|_2 с остатком, 71|_6 с остаткос,98|_3 с остатком всё в столбик с праверкой зарание спасибо

Автор: Гость