Из полной формы прилагательного сделать краткую форму:сердечный, шерстяной,Синицино, дедов, каменный, волчий, короткое,Синицына,гусиное,собачья,волчья, куриная, оленьи, морская, мыльный, соседнин, наблюдательный,трагическая, де...
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Из полной формы прилагательного сделать краткую форму:сердечный, шерстяной,Синицино, дедов, каменный, волчий, короткое,Синицына,гусиное,собачья,волчья, куриная, оленьи, морская, мыльный, соседнин, наблюдательный,трагическая, деревянный, куринный, беличий, железная, птичий;заячья,декабрьские,школьная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КРАТКУЮ ФОРМУ ( ТАК ЖЕ, КАК И СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ) МОЖНО ОБРАЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ: СЕРДЕЧЕН, КОРОТКО, НАБЛЮДАТЕЛЕН,ТРАГИЧНА.
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