Слово чистого разобрать слово как часть речи

Русский язык
Слово чистого разобрать слово как часть речи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"чистого" чист корень ого окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаимодействии 64 гр кислорода с углеродом образовался CO2 найдите практически?? выход
Ответить
Русский язык
Из полной формы прилагательного сделать краткую форму:сердечный, шерстяной,Синицино, дедов, каменный, волчий, короткое,Синицына,гусиное,собачья,вол...
Ответить
Английский язык
Помогите! Complete the sentences and write them down. 1.Are big hats...fashion now? 2.Nobody wears wide belts. Are they ... ... fashion? ...
Ответить
Биология
Общее в строении семян растений яблони и подсолнечника
Ответить
Українська література
Хто така Рахіра в повісті О.Кобилянської "Земля"
Ответить